На Закарпатті затримали інкасаторів, які з мигалками перевозили ухилянтів зі Львова до кордону

На Закарпатті затримали інкасаторів, які за гроші перевозили ухилянтів до кордону інкасаторським авто. За даними слідства, клієнта ховали у захисній капсулі, а за додаткову оплату мали довезти до лінії держкордону.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, за 1500 доларів співробітники одного із банків перевозили військовозобов’язаного в інкасаторському автомобілі зі Львова до Берегова. Щоб уникнути викриття на блокпостах, “клієнта” ховали у спеціальній захисній капсулі всередині автомобіля.

Ще за 15 тисяч доларів ухилянта мали доставити з Берегова до лінії держкордону. Після інструктажу клієнт через ліс мав дійти до Угорщини визначеним маршрутом.

“Спецоперацію по затриманню проведено у селі Яноші Берегівського району. На той момент чоловік уже оплатив “трансфер”, а основну суму за втечу за кордон мав передати після прибуття”, – розповіли в прокуратурі.

За фактом незаконного переправлення через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) переправників затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.