Гарбуз у раціоні малечі: у чому його користь для дітей

Гарбузові справедливо можна віддати титул короля осені. Це один із найуживаніших плодів у світі, до того ж він є невіддільною частиною української кухні. Гарбуз надзвичайно корисний, причому свої властивості він не втрачає навіть під час довготривалого зберігання та після термообробки. У цій статті розповімо, чому цей овоч необхідно додавати в раціон дітей.

З якого віку можна давати гарбуз дитині

Педіатри радять знайомити малюка із цим дієтичним плодом приблизно із 6–7 місяців. Це може бути самостійне гарбузове пюре або ж з різними овочами: морквою, картоплею або яблуком. Як будь-який прикорм, гарбуз потрібно вводити поступово, спостерігаючи за реакцією організму.

Користь гарбуза для дитячого організму

Хоча майже 90% у складі гарбуза — це вода, він є справжнім джерелом вітамінів і мікроелементів, необхідних для організму, що зростає.

Він містить вітаміни А, С, Е, В, які зміцнюють імунітет, покращують зір, підтримують здоров’я шкіри й волосся. Присутні в ньому калій, залізо, фосфор, магній і цинк сприяють правильному розвитку нервової системи, серця та кісток. Надзвичайно цінним є бета-каротин — природний антиоксидант, що допомагає організму боротися зі шкідливим впливом довкілля.

Гарбуз легко засвоюється, не спричиняє алергії і підходить навіть дітям із чутливим травленням. Завдяки високому вмісту клітковини він м’яко очищає кишківник і запобігає закрепам, що важливо для малюків.

Що готувати з гарбуза

Гарбуз — універсальний. Його можна використовувати для приготування солодких і несолодких страв, поєднуючи практично з усіма продуктами — фруктами, злаками, м’ясом. Він чудово смакує в запіканках, кашах із додаванням круп та без них, овочевих супах і пюре, гарячих стравах із м’ясом. Печений або тушкований овоч буде смачним гарніром до м’яса.

З гарбуза можна приготувати надзвичайно різноманітні смаколики: кекси, цукерки, цукати, пюре, мармелад, пастилу, рахат-лукум, варення. У десертах цей продукт чудовий не тільки «соло», а і зі сливами, грушами, яблуками, абрикосами, персиками, морквою, обліпихою. Оригінально, а деколи й екзотично смакує гарбуз із бананами, інжиром, курагою, цитрусовими. Пюре, джеми та інші смаколики з ним можна приготувати самостійно, а можна просто замовити в маркеті МАУДАУ.

Як вибрати та зберігати гарбуз

Зараз відомо 800 сортів, причому понад 200 з них — їстівні. Для дитячого харчування краще вибирати солодкі сорти з яскраво-оранжевою м’якоттю — у них найбільше каротину та вітамінів. Плід має бути цілим, без тріщин і плям, із сухим хвостиком. У прохолодному місці цілий гарбуз зберігається декілька місяців, а нарізану м’якоть треба зберігати в холодильнику не довше ніж 3–5 днів.

Гарбуз можна навіть заморозити, порізавши невеликими шматочками. Після розморожування він не втрачає смаку та корисних властивостей.