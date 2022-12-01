В Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки, – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України відбили 12 атак росіян на Донбасі. Окупанти ж окопуються на Сватівському та Лиманському напрямках та відводять війська з Олешків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.
З метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, росіяни здійснюють інженерне обладнання лінії оборони. Продовжують переміщення особового складу, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат.
Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетні удари по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснили 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон.
Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка окремих підрозділів ворога.
- На Сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Бачівськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Зафіксоване вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.
- На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Зафісовано обстріли з усього спектру артилерії по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки, та Великої Новосілки на Донеччині.
- На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.
- На Херсонському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також 4 удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.
В той же час, українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно типу “Орлан-10”). Інформація уточнюється.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів росіян.
Крім цього, спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська росіян виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки-Гола Пристань. Основа частина військ – це мобілізовані особи.
Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас, протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.