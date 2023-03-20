В Києві скоротять комендантську годину

В місті Києві з 26 березня 2023 року, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, відповідний указ вже підписаний начальником КМВА.

“Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усі можливі заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.