Суспільство

В Києві скоротять комендантську годину

20 Березня 2023 14:58
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комендантська година

В місті Києві з 26 березня 2023 року, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, відповідний указ вже підписаний начальником КМВА.

“Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усі можливі заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.


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