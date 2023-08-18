Суспільство

В Енергодарі прогримів вибух на нараді окупаційної поліції

18 Серпня 2023 18:48
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У тимчасово окупованому Енергодарі на нараді керівників поліції пролунав вибух. Його причиною була атака дрона.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, вибух у кабінеті “начальника поліції” Енергодара, де проходила нарада, пролунав сьогодні, 18 серпня, приблизно о 09:23.

У розвідці уточнюють, що в результаті інциденту поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники ряду підрозділів.

Після вибуху окупантів одразу терміново госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії.

“Будівля, крім розміщення управління поліції, використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи”, – розповіли в ГУР.

Там також додали, що після інциденту в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет.


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