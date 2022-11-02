Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим Куп’янськом

Вже завтра (3 листопада) на Куп’янськ вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

“Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп’янська — безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення, — розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. — Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі».

Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду становить 43 грн.