Укріплення, які будує Росія на сході, малоефективні, – британська розвідка

Російські окупанти в останні тижні зайнялися будівництвом оборонних рубежів на Луганському напрямку, обравши північний сектор навколо Сватова. Хоча це навряд чи допоможе їм протистояти сучасним точковим непрямим ударам ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як видно зі знімків, як пишуть у британській розвідці, останніми тижнями російські сили продовжували докладати значних зусиль для будівництва великих оборонних позицій вздовж лінії фронту. Швидше за все, вони надали перевагу північному сектору навколо міста Сватове.

Як зазначають розвідники, російські споруди наслідують традиційні військові плани зміцнення, які практично не змінилися з часів Другої світової війни.

“Такі конструкції, ймовірно, будуть уразливі для сучасних точкових непрямих ударів, – кажуть вони. – Будівництво великих оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних збройних сил за останні десятиліття значною мірою відмовилися”.