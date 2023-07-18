Суспільство

Український контрнаступ далек від провалу, – Міллі

18 Липня 2023 20:56
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контрнаступ

Український контрнаступ “далек від провалу” незважаючи на те, що він просувається повільніше, ніж очікувалося.

На цьому наголосив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає CNN.

За його словами, попереду ще багато боїв Україна має значну міць, яку ще не використала.

Міллі також заявив, що міжнародна коаліція підготувала 17 бойових груп та 63 000 осіб для українського контрнаступу. З них 15 000 пройшли навчання у США. Воно включало підготовку офіцерів, артилеристів, професіоналів з ППО, інженерів, лікарів, людей, відповідальних за логістику. Підготовка включала відпрацювання їх спільних дій і загальновійськові маневри в нічний час.


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