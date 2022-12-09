Український фільм потрапив у лонглист номінантів на кінопремію «Оскар-2023»

Український фільм «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач потрапив до довгого списку номінантів на кінопремію «Оскар».

Про це йдеться на сайті премії.

Стрічка представлена у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Загалом у лонглист потрапили 92 фільми з різних країн.

Тепер члени Американської академії кіномистецтва, яка вручає нагороду, мають обрати 15 фільмів, що потраплять у шортлист номінантів на премію. Короткий список оголосять 21 грудня.

95-та церемонія вручення «Оскару» відбудеться 22 березня 2023 року.