Українські захисники відбили атаки ворога в районах 6 населених пунктів, – Генштаб ЗСУ

Бійці Сил оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у районах шести населених пунктів в Донецькій області. Також ЗСУ продовжують завдавати загарбникам втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій у Бахмутському та Авдіївському напрямах. Також загарбники намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. В інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів ЗСУ, розповіли в українському військовому командуванні.

Українські військові минулої доби відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Окупанти завдали 31 авіаційного та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснили 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

“Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України”, – зазначається у зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках – без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

– без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог вплинув по районах Липівки та Хрінівки Чернігівської області.

ворог вплинув по районах Липівки та Хрінівки Чернігівської області. На Куп’янському напрямку окупанти обстріляли позиції військ ЗСУ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

окупанти обстріляли позиції військ ЗСУ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже Донецької області.

ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже Донецької області. На Бахмутському напрямку обстріляно райони сімнадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.

обстріляно райони сімнадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут. На Авдіївському напрямку вогневої поразки зазнали позиції наших військ у районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар.

вогневої поразки зазнали позиції наших військ у районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар. На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційний удар в районі міста Вугледар.

окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційний удар в районі міста Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує обстрілювати позиції військ ЗСУ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони 19 населених пунктів. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.

У Генштабі повідомляють, що за наявною інформацією, війська РФ замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка та Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.

“Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона на поки що підконтрольну російським загарбникам територію”, – йдеться у зведенні.

Також окупаційна “влада” проводить роботи з переключення Запорізької АЕС до енергетичної системи РФ.

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.