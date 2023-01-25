Суспільство

Українські захисники ліквідували понад 123 тисячі окупантів

25 Січня 2023 08:17
29
війна

Росія у війні проти України вже втратила 123 080 військових, 290 літаків, 3 161 танк, 2 154 артилерійські системи та 6 307 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 161 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 307 (+23) од,
  • артилерійських систем – 2 154 (+6) од,
  • РСЗВ – 450 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 290 (+1) од,
  • гелікоптерів – 281 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 967 (+23) од,
  • спеціальної техніки ‒ 194 (+0) од.

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2023 10:23
36

Зеленський увів санкції проти Новинського, митрополита Павла та низки представників РПЦ
25 Січня 2023 11:01
23

У п’яти областях звільнили керівників прокуратур
25 Січня 2023 10:53
18

Хочете миру завтра – терміново дайте Україні все, що є, – Столтенберг
25 Січня 2023 10:34
33

Іспанія долучиться до постачання танків Leopard в Україну — El Pais
25 Січня 2023 09:27
16

Факти корупції в Україні не пов’язані з допомогою США, – Держдеп
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
усі думки