Суспільство

Українцям знову потрібно вклеювати фотографію в паспорт-книжечку

6 Липня 2023 20:48
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паспорт

В Україні поновили вимогу вклеювання до паспорта старого зразка фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку. Таку вимогу призупинили на час карантину.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що власники українського паспорта старого зразка (паспорта-книжечки), яким у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року виповнилося 25 чи 45 років, повинні до 1 серпня вклеїти у паспорт нове фото або за бажання замінити його на id-картку. Якщо фотокартку не буде вклеєно до 1 серпня, паспорт підлягає обміну на id-картку.

Для того, щоб вклеїти фото, необхідно звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби України або до Центру надання адміністративних послуг із необхідним пакетом документів.

Строки вклеювання фотографій у паспорт відновили у зв’язку зі скасуванням карантину, який запровадили через пандемію COVID-19.


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