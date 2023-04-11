Суспільство

Україна відкриє повітряний простір відразу після завершення воєнних дій, – “Украерорух”

11 Квітня 2023 18:48
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авіа

Україна планує відкрити повітряний простір одразу після завершення воєнних дій та перемоги над Росією.

Про це повідомляє “Украерорух”.

Зазначимо, що Європейської організації безпеки повітряної навігації спрогнозувала, що обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Росії та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

В “Украерорусі” зазначають, що Євроконтроль об’єднує 41 країну. Організація двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Зазначається, що останній прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:

  • закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії,
  • суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони),
  • суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон).

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, – через відсутність наразі інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.

“Проте що важливо розуміти – Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації”, – зазначають в “Украерорусі”.

Так, з огляду на військову агресію РФ на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування – тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю оновлять з використанням нових даних.

“Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі”, – підкреслюють у відомстві.

Так, спільно з Євроконтролем було розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки.

Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу:

  • відновлення інфраструктури,
  • операційні процедури,
  • авіаційну безпеку,
  • підготовку персоналу,
  • сертифікацію,
  • взаємодію з міжнародними партнерами,
  • фінансування.

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