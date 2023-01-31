Україна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”

Україна, посівши 116 місце зі 180 країн, дещо покращила показники у рейтингу “Індекс сприйняття корупції” за 2022 рік, який щороку оприлюднює міжнародна правозахисна організація Transparency International. При цьому показники України покращилися як у порівнянні з рейтингом за попередній рік (плюс 1 бал), так і за останні 10 років (плюс 7 балів).

Порівняно з минулим роком Україна піднялася у рейтингу на шість позицій. Рік тому Київ посідав 122 рядок. Місце у рейтингу Україна нині ділить з такими країнами як Монголія, Алжир, Ангола та Замбія.

Лідирують у списку країни з усталеними демократичними структурами та сильною правовою державою. 90 балів та перше місце (як найменш корумпована країна) здобула Данія, друге ділять Фінляндія та Нова Зеландія, на четвертому – Норвегія, на п’ятому – Сінгапур.

Замикають Індекс сприйняття корупції країни, охоплені збройними конфліктами та в яких спостерігається ерозія державних структур – Лівія, Ємен, Сирія, Південний Судан та Сомалі.

До країн, які за останні 10 років втратили найбільше балів (по мінус 13), належать Туреччина та Угорщина.

З країн, які свого часу були частиною Радянського Союзу, найкращою є ситуація в Естонії, яка посіла в Індексі 14-е місце, отримавши 74 бали. У першій чверті списку, окрім неї, Литва та Латвія, а також Грузія (56 балів та 41-е місце).