У звільненій Балаклії встановили тимчасовий міст з Чехії

У деокупованій Балаклії поставили тимчасовий міст, який Україні надала Чехія.

Про це повідомила Балаклійська міська рада.

“Всього за один місяць поруч зі знищеним ми змонтували новий тимчасовий міст з 36-метрової легко збірної металевої конструкції, яку Україна отримала від Чеської республіки”, — сказано у повідомленні.

Міст розташований на дорозі “Харків — Зміїв — Балаклія — Гороховатка”.

“Конструкція з’єднує житлові масиви міста з інфраструктурою — лікарнями, магазинами, держзакладами. Це основний шлях доставки людям їжі, ліків, товарів першої необхідності. Коли війна зруйнувала старий міст, автотранспорту доводилося об’їжджати майже 20 км, аби потрапити на протилежний берег”, — повідомили у міській раді.

Найближчим часом на мосту відкриють реверсний рух для автомобілів. Зруйнований міст поруч планують демонтувати.