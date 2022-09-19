Суспільство

У Яровій Донецької області підняли український прапор

19 Вересня 2022 14:16
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У Донецькій області в селищі Ярова, яке розташоване між Святогірськом та Дробишевим, майорить прапор України.

“Селище повністю контролюється ЗСУ”, – повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошніков.


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