Суспільство

У Яровій Донецької області підняли український прапор У Донецькій області в селищі Ярова, яке розташоване між Святогірськом та Дробишевим, майорить прапор України. “Селище повністю контролюється ЗСУ”, – повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошніков. Поділитися:



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