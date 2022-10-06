Суспільство

У суботу два райони Харкова будуть частково знеструмлені

6 Жовтня 2022 11:05
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електропостачання

У суботу, 8 жовтня, буде знеструмлено частину Новобаварського та Холодногірського районів Харкова.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Відключення електроенергії  застосується для безпечного виконання невідкладних  ремонтних робіт на високовольтних  лініх електропередач.

Тож з 9:00 до 17:00 суботи, 8 жовтня, буде знеструмлено частину споживачів Новобаварського та Холодногірського районів міста, а саме:       

  • вул. Полтавський шлях від 126 до 190 номеру та від 119 до 161,
  • Григорівське шосе,
  • пр. Любові Малої,
  • вул. Холодногірська,
  • вул. Волонтерська,
  • вул. Іллінська,
  • вул. Терихівська,
  • вул. Дудинської,
  • вул. Пермська,
  • вул. Верхньогіївська та інші прилеглі вулиці.

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