У суботу два райони Харкова будуть частково знеструмлені

У суботу, 8 жовтня, буде знеструмлено частину Новобаварського та Холодногірського районів Харкова.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».
Відключення електроенергії застосується для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініх електропередач.
Тож з 9:00 до 17:00 суботи, 8 жовтня, буде знеструмлено частину споживачів Новобаварського та Холодногірського районів міста, а саме:
- вул. Полтавський шлях від 126 до 190 номеру та від 119 до 161,
- Григорівське шосе,
- пр. Любові Малої,
- вул. Холодногірська,
- вул. Волонтерська,
- вул. Іллінська,
- вул. Терихівська,
- вул. Дудинської,
- вул. Пермська,
- вул. Верхньогіївська та інші прилеглі вулиці.
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