У Соледарі прикордонники-мінометники знищили групу вагнерівців

Прикордонники вогнем із мінометів знищили групу бійців ПВК “Вагнер” у Соледарі Донецької області.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
“Українські охоронці кордонів пліч-о-пліч з підрозділами Сил оборони стримують ворожі атаки на Бахмутському напрямку.
Зокрема у Соледарі прикордонний мінометний підрозділ здійснив вогневе ураження окупантів”, – йдеться у повідомлені.
У ДПСУ зазначають, що найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови. Ворожа піхота накопичувалась на одному з подвірʼїв.
Прикордонники відкрили по вагнерівцях вогонь із мінометів калібру 82-мм. Повідомляється, що в результаті обстрілу було завдано втрат живій силі загарбників, підрозділ противника відступив.