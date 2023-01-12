У Соледарі прикордонники-мінометники знищили групу вагнерівців

Прикордонники вогнем із мінометів знищили групу бійців ПВК “Вагнер” у Соледарі Донецької області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

“Українські охоронці кордонів пліч-о-пліч з підрозділами Сил оборони стримують ворожі атаки на Бахмутському напрямку.

Зокрема у Соледарі прикордонний мінометний підрозділ здійснив вогневе ураження окупантів”, – йдеться у повідомлені.

У ДПСУ зазначають, що найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови. Ворожа піхота накопичувалась на одному з подвірʼїв.

Прикордонники відкрили по вагнерівцях вогонь із мінометів калібру 82-мм. Повідомляється, що в результаті обстрілу було завдано втрат живій силі загарбників, підрозділ противника відступив.