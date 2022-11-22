Суспільство

У Севастополі зупинили рух морського транспорту після вибухів

22 Листопада 2022 19:49
75
крим

Так звана “влада” Севастополя вирішила призупинити рух морського пасажирського транспорту після того, як у місті прогриміли вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ.

Причин зупинки руху морського транспорту окупаційна “влада” не називає.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Листопада 2022 18:49
144

ЗСУ атакували два райони скупчення військ рф, – Генштаб
22 Листопада 2022 20:06
69

Роналду покинув “Манчестер Юнайтед”
22 Листопада 2022 17:43
22

США виділили Україні 4,5 млрд доларів фінансової допомоги
22 Листопада 2022 17:34
103

Імітація здачі у полон та відкриття вогню: розпочато провадження за фактом віроломства російських військових
22 Листопада 2022 17:12
18

За дев’ять місяців ворог пошкодив 117 інфраструктурних об’єктів Харківських теплових мереж
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки