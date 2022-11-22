У Севастополі зупинили рух морського транспорту після вибухів

Так звана “влада” Севастополя вирішила призупинити рух морського пасажирського транспорту після того, як у місті прогриміли вибухи.
Про це повідомляють росЗМІ.
Причин зупинки руху морського транспорту окупаційна “влада” не називає.
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Так звана “влада” Севастополя вирішила призупинити рух морського пасажирського транспорту після того, як у місті прогриміли вибухи.
Про це повідомляють росЗМІ.
Причин зупинки руху морського транспорту окупаційна “влада” не називає.
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