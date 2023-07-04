Суспільство

У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31

4 Липня 2023 16:40
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росія

На території російського Камчатського краю, що на Далекому Сході, зазнав аварії винищувач МіГ-31.

Зазначається, що літак нібито виконував навчальний політ без боєкомплекту.

“До місця аварії направлені пошуково-рятувальні сили”, – пишуть росЗМІ.


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