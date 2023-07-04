Суспільство

У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31 На території російського Камчатського краю, що на Далекому Сході, зазнав аварії винищувач МіГ-31. Зазначається, що літак нібито виконував навчальний політ без боєкомплекту. “До місця аварії направлені пошуково-рятувальні сили”, – пишуть росЗМІ.



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал