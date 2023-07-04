У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31

На території російського Камчатського краю, що на Далекому Сході, зазнав аварії винищувач МіГ-31.
Зазначається, що літак нібито виконував навчальний політ без боєкомплекту.
“До місця аварії направлені пошуково-рятувальні сили”, – пишуть росЗМІ.
На території російського Камчатського краю, що на Далекому Сході, зазнав аварії винищувач МіГ-31.
Зазначається, що літак нібито виконував навчальний політ без боєкомплекту.
“До місця аварії направлені пошуково-рятувальні сили”, – пишуть росЗМІ.
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