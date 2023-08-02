Суспільство

У Росії та Криму за 5 днів щонайменше 28 разів намагалися підпалити військкомати

2 Серпня 2023 17:04
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За останні п’ять днів — з 29 липня по 2 серпня — у Росії та окупованому Криму щонайменше 28 разів намагалися підпалити військові комісаріати та інші об’єкти, пов’язані з Міноборони рф.

Про це пишуть росЗМІ.

Найбільше підпалів зафіксували в Москві, Санкт-Петербурзі та Казані, а в Подільську один і той самий військкомат підпалили двічі.

Видання підрахувало, що будівлі намагалися підпалити у Северодвинську (Архангельська область), у Петербурзі, Казані, Нижньокамську (Татарстан), у Подольську, Можайську (Московська область), місті Агінське (Забайкальський край), Розсоші, Омську, Копійську, Верхньоуральську (Челябінська область), Вольську (Саратовська область), Калузі, Улан-Уде, Волгограді, Ставрополі, Находці (Приморський край), Хабаровську, Всеволожську (Ленінградська область), місті Ішимбай (Башкортостан), у Москві та Феодосії в окупованому Криму.

У багатьох випадках підозрювані у підпалах говорили, що їх обдурили шахраї, які представлялися співробітниками ФСБ. Багато затриманих вважали, що підпалюючи військкомати, вони допомагають ловити справжніх злочинців.

Так, 29 липня у Феодосії 51-річна вчителька російської мови та літератури кинула “коктейль Молотова” в будівлю військкомату, утім пляшка розбилася об асфальт. Жінка заявила, що “куратор із ФСБ” переконав її в тому, що в будівлі військкомату ховаються шахраї, які викрали її гроші.

Декого із затриманих куратори закликали допомогти “покарати людей, які беруть участь у держзраді”, декого — переконували, що допоможуть розібратися із кредитами.


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