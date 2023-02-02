У МЗС Італії розповіли, коли в Україні будуть розгорнуті ЗРК SAMP/T

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T, який Рим спільно з Парижем має намір передати Україні, може бути розгорнутий протягом двох місяців.

“(ЗРК SAMP/T) буде розгорнутий на території України протягом наступних семи-восьми тижнів”, – зазначив очільник італійського МЗС.

Коментуючи війну Росії проти України, Таяні зазначив, що “прогнози робити важко”, але РФ “неодмінно шукатиме вихід” із ситуації, що склалось, і тому міжнародне співтовариство повинне “прагнути захистити українську незалежність і працювати заради миру”.