У Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см

У середу, 7 червня, підтоплення були зафіксовані у чотирьох районах Миколаєва

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

“Наразі рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см”, – заявив мер Миколаєва о 18:30.

У Заводському районі Миколаєва вода підступила до зупинкових комплексів. У найнижчій точці укріплюється берег. Техніка вже працює.

Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців та Яхт-клубу – ресторани та човникові бази.

Підтоплено пляж з боку вул. Залізничної в Інгульському районі.

У Корабельному районі – підтоплення в районі вул. Рибної. Вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.

Центральний район: Нижня Набережна – через підняття рівня води просідає ґрунт. Комунальники огородили територією стрічкою. Миколаївців просять там не прогулюватись. Пляжі Стрілка та Вербочка – підтоплені. В Ракетному Урочищі загроз підтоплення не спостерігається.