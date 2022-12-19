У Мелітополі російські окупанти діють за тим самим сценарієм, як було в Херсоні, – Сили оборони півдня

У Силах оборони півдня бачать ознаки, що стосовно тимчасово окупованого Мелітополя російські загарбники діють за тим же сценарієм, за яким відступали з Херсона.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу 24.

“В принципі все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він (сценарій) їм дуже сподобався.

Вони спочатку скупчувались навколо Херсона, будували (укріплення), потім повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали, що все ще не втрачено, потім виносили з банків та інших установ те, що вважали цінним.

В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться”, – розповіла Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що окупанти наразі намагаються облаштувати лінію оборони на позиціях вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось про щось відзвітувати перед своїм керівництвом.