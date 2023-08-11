У Києві та області чули вибухи – працювала ППО

Після оголошення тривоги в Києві почули кілька гучних вибухів.

Близько 10 ранку Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території УКрани через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

О 9:59 ПС повідомили, що зафіксовані пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” з МіГ-31К у напрямку Київщини і закликали людей перебувати в укриттях.

Крім того, в КМВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.

“У столиці працює ППО. Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях!” – пише начальник КМВА Сергій Попко.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень впали уламки ракети.

Постраждалих та руйнувань немає. Деталі уточнюються.