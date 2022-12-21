Суспільство

У конкурсі на посаду директора НАБУ беруть участь 78 людей

21 Грудня 2022 19:35
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набу

Конкурсна комісія завершила приймання документів кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє конкурсна комісія.

Прийом документів продовжували з 6 до 20 грудня «через непрогнозовану ситуацію з енергозабезпеченням у країні та доступом до інтернету».

Усього комісія отримала документи 78 заявників. Їхні імена та прізвища опублікували на сайті уряду.

Більшість кандидатів — чоловіки (71). Лише 7 жінок вирішили брати участь у конкурсі. З-поміж тих, хто подав заяву, 18 працівників НАБУ, по 11 працівників прокуратури та держслужбовців, 8 військових, 6 адвокатів, 5 працівників Держбюро розслідувань та по троє представників бізнесу, науковців і безробітних.

Тепер на засіданні комісії 22 грудня будуть вирішувати, чи допускати кандидатів до участі в конкурсі на підставі наявних документів. Тоді ж оголосять наступний етап відбору: тестування кандидатів на знання законодавства.


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