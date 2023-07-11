У ГУР підтвердили знищення командира підводного човна “Краснодар” Ржицького

В російському Краснодарі застрелено Сергія Ржицького – колишнього командира підводного човна «краснодар» чорноморського флоту ВМФ РФ.

Про це повідомляє ГУР МО.

10 липня «підводник» здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці. Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника.

«Краснодар» – один з шести підводних човнів проекту «варшавянка», які входять до складу чорноморського флоту ВМФ РФ. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу «калібр».

Капітан 2-го рангу Сергій Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна «Алроса». Після відправки «Алроси» на модернізацію був призначений командиром «Краснодару».