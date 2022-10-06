Суспільство

У Головному управлінні розвідки підтвердили деокупацію Борової на Харківщині

6 Жовтня 2022 08:52
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Деокупація

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України KRAKEN підняли синьо-жовтий стяг над селищем Борова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

“Успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області — підняли прапор над містом”, — йдеться у повідомленні.

Повну деокупацію Борової підтвердив також начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

“Поліцейські в повному обсязі виконують службові обов’язки на деокупованій території. Вони реагують на заяви про кримінальні злочини і злочини окупантів, на повідомлення про вибухонебезпечні предмети, проводять зачищення деокупованої території з метою виявлення громадян, причетних до колабораційної діяльності”, — написав Тимошко.


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