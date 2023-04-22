У Харкові з шостого поверху впав 4-річний хлопчик

У Салтівському районі Харкова чотирирічний хлопчик випав з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі будинку. Трагедія сталася сьогодні, 22 квітня, близько 12:45. За попередніми даними, чотирирічний хлопчик бавився у кімнаті, батьки у цей час перебували в іншій.

Про це повідомило ГУ НП України в Харківській області.

Повідомляється, що хлопчик заліз на підвіконня та відкрив вікно. Хлопчик впав на бетонний майданчик біля під’їзду. Дитина отримала смертельні травми.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.