У Харкові вперше з початку повномасштабної війни запрацює вуличне освітлення

7 березня у Харкові вперше за рік запрацюють вуличні ліхтарі. Нині вони працюватимуть у тестовому режимі з 18:00 до 19:30.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Вже понад рок єдиним джерелом світла у темну пору доби в Харкові були, в основному, лише фари автомобілів. За цей час сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Ми досягли згоди що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги”, — повідомив мер.

За його словами, “географію включень” будуть поступово розширювати, збільшуючи час роботи ліхтарів.