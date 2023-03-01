У Харкові відкрили Почесне консульство Румунії

Почесне консульство Румунії відкрили сьогодні, 1 березня, у Харкові.

У заході взяли участь керівництво міста та області, державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков, Надзвичайний і повноважний посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула, а також Почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський.

Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, відкриття почесного консульства – це потужний імпульс до співпраці між Харковом та Румунією. За його словами, це вже 19-те почесне консульство в місті.

«Харків – місто-герой. Наші бійці мужньо борються з ворогом, захищаючи європейські демократичні цінності. На сьогодні у нас є близько 30-ти міст-партнерів, і будемо сподіватися, що в Румунії такі теж з’являться. А відкриття почесного консульства надасть потужного імпульсу розвитку міжнародної взаємодії», – підкреслив Ігор Терехов.

У своєму вітальному слові Александру Віктор Мікула зазначив, що відкрити Почесне консульство в Харкові вирішили саме 1 березня, коли румуни відзначають свято Мерцішор.

«Для нас це свято переходу від зими до весни. Сьогодні ми залишаємо наші проблеми у минулому і бажаємо один одному здоров’я та багатства. І, таким чином, ми бажаємо процвітання, миру та благополуччя всім харків’янам та громадянам України. Сподіваємося на постійну кооперацію з партнерами у Харкові, щоб мати ще більше культурних, політичних та економічних зв‘язків між вашим містом, Україною і Румунією», – зазначив посол.