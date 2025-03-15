У Харкові рятувальники звільнили чоловіка, який застряг у трубі. Операція тривала 5 годин

У Харкові спільними зусиллями рятувальників та комунальників вдалося витягнути 39-річного чоловіка, який опинився в металевій трубі покинутої насосної станції. Інцидент стався 15 березня у Немишлянському районі міста.

Чоловік потрапив у трубу діаметром 400 мм і не зміг вибратися самостійно. На місце події прибули шість пожежно-рятувальних відділень ДСНС, а також комунальні служби Харкова — «Харківські теплові мережі», «Харківводоканал», «Шляхрембуд» і штаб Департаменту надзвичайних ситуацій міськради.

Рятувальна операція тривала майже п’ять годин. Загалом було задіяно 25 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС, а також 18 працівників і шість одиниць техніки комунальних служб.

Спільними зусиллями чоловіка вдалося звільнити з пастки та передати медикам. Потерпілого, який отримав переохолодження та садна, госпіталізували до лікарні.