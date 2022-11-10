У Харкові на маршрути вийшли чеські трамваї

На маршрути міста вийшли перші трамваї, які передали Харкову партнери з Чехії.

Зокрема, чеський трамвай уже курсує маршрутом №20. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, на дороги Харкова подарований транспорт виходитиме поступово.

«Ми щотижня випускатимемо на маршрути нові трамваї. Загалом у місті курсуватиме близько 20 трамваїв із Чехії. Говорити про повне покриття потреб, звісно, зарано. Але ми маємо ще свої трамваї – постраждалі від обстрілів, які ми реконструюємо, і вцілілі. Ми вибудували логістику громадського транспорту таким чином, щоб практично з будь-якої точки Харкова була можливість дістатися будь-якої іншої точки міста. Звичайно, нам ще потрібні трамваї, потрібна нова техніка, і ми над цим сьогодні працюємо», – підкреслив Ігор Терехов.