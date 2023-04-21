Суспільство

У Харкові чоловік запускав феєрверки під час повітряної тривоги: його викрила поліція

21 Квітня 2023 14:07
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поліція

У Харкові встановили чоловіка, який 20 квітня о 22:20 запустив феєрверки в центрі Харкова. У цей час в регіоні тривала повітряна тривога.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Феєрверки 46-річний чоловік запускав на стоянці супермаркету, щоб привітати подругу зі святом, встановила поліція.

Чоловік пояснив, що купив піротехніку кілька років тому та зберігав її на балконі. Затриманий перепросив у харків’ян через свою поведінку.

Запуск феєрверка розслідуватимуть як хуліганство.


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