У Харкові чоловік запускав феєрверки під час повітряної тривоги: його викрила поліція

У Харкові встановили чоловіка, який 20 квітня о 22:20 запустив феєрверки в центрі Харкова. У цей час в регіоні тривала повітряна тривога.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Феєрверки 46-річний чоловік запускав на стоянці супермаркету, щоб привітати подругу зі святом, встановила поліція.

Чоловік пояснив, що купив піротехніку кілька років тому та зберігав її на балконі. Затриманий перепросив у харків’ян через свою поведінку.

Запуск феєрверка розслідуватимуть як хуліганство.