Суспільство

У Чорному морі на чергуванні перебувають три ракетоносії РФ

23 Січня 2023 09:14
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війна

Станом на ранок 23 січня в Чорному морі два великі десантні кораблі та три ракетоносії РФ перебувають на чергуванні, вони мають на борту 24 “калібри”.

Про це інформує речник ОК “Південь” Владислав Назаров.

“Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць”, – пише Назаров.

Спікер повідомив, що серед суден є три ракетоносії, які споряджені 24 “калібрами”, та два великих десантних кораблі.

Також нині в Азовському морі контроль надводної ситуації забезпечує лише один корабель армії РФ.

Штор триває, наголосив Назаров.

“Це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях. Утримайтесь від відвідування узбережжя і купань у заборонених місцях”, – додав речник.


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