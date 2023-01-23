У Чорному морі на чергуванні перебувають три ракетоносії РФ

Станом на ранок 23 січня в Чорному морі два великі десантні кораблі та три ракетоносії РФ перебувають на чергуванні, вони мають на борту 24 “калібри”.
Про це інформує речник ОК “Південь” Владислав Назаров.
“Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць”, – пише Назаров.
Спікер повідомив, що серед суден є три ракетоносії, які споряджені 24 “калібрами”, та два великих десантних кораблі.
Також нині в Азовському морі контроль надводної ситуації забезпечує лише один корабель армії РФ.
Штор триває, наголосив Назаров.
“Це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях. Утримайтесь від відвідування узбережжя і купань у заборонених місцях”, – додав речник.