Суспільство

У британській розвідці пояснили причини високих втрат в армії РФ

10 Липня 2023 09:42
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війна

Російська Федерація, вочевидь, бореться із кризою бойового медичного забезпечення, зазнаючи у середньому близько 400 втрат на день упродовж майже півтора року.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

«Збільшення військових втрат, ймовірно, підриває нормальне надання деяких російських цивільних медпослуг, особливо у прикордонних з Україною регіонах. Ймовірно, багато спеціалізованих військових госпіталів зарезервовано для втрат офіцерів», – зазначають аналітики.

Очільник відділу підготовки бойової медицини компанії «Калашников» говорить, що до половини смертельних випадків у російській армії під час боїв можна було б запобігти за умови надання належної першої допомоги.

У зведенні Міноборони Британії зазначено, що дуже повільна евакуація поранених на додачу до неналежного використання грубого російського бойового джгута є основною причиною смертей і ампутацій, яких можна було б уникнути.


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