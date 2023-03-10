У Бахмуті підірвано символ міста – монумент з літаком

У Бахмуті знищено монумент з літаком, який є символом цього міста.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікував відеозапис знищеної пам’ятки.
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У Бахмуті знищено монумент з літаком, який є символом цього міста.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікував відеозапис знищеної пам’ятки.
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