Суспільство

У Бахмуті підірвано символ міста – монумент з літаком

10 Березня 2023 12:54
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бахмут, війна

У Бахмуті знищено монумент з літаком, який є символом цього міста.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікував відеозапис знищеної пам’ятки.


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