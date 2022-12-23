Суспільство

Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ, – ОВА На території Сумщини тероборона знищила ДРГ окупантів. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. “Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу. 22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою, втрати ворога – мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат”, – йдеться в повідомленні. Поділитися:



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