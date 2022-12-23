Суспільство

Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ, – ОВА

23 Грудня 2022 15:40
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війна

На території Сумщини тероборона знищила ДРГ окупантів.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

“Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу. 22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ.

Після короткого бою, втрати ворога – мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат”, – йдеться в повідомленні.


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