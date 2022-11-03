Суспільство

Терехов показав, як виглядає один з пунктів обігріву у Харкові

3 Листопада 2022 09:46
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зима

Харківський міський голова Ігор Терехов показав, який вигляд має пункт обігріву, що облаштували в одній зі шкіл міста. Він забезпечений дров’яною піччю, генератором та кухнею, де харків’яни зможуть поїсти гарячого.

Відео з пункту обігріву мер виклав на своїй сторінці.

В таких пунктах харків’яни зможуть перечекати, поки відновлять комунікації, якщо їхні будинки залишились без світла та тепла.

“Пункти обігріву будуть створені на станціях метрополітену, у підвалах та притулках, у школах. У всіх районах міста буде розгорнуто намети, обладнані тепловими гарматами. Пункти обігріву будуть обладнані і на наших безпечних зупинках та інших місцях”, — сказав Терехов.


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