“Так трапляється”: у ГУР прокоментували атаку безпілотників на Москву

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов прокоментував вибухи у Москві, які пролунали сьогодні зранку.

“Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється”, – сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Уранці 4 липня в Новій Москві та Московській області РФ прогриміли вибухи. Російська влада заявила про атаку п’яти дронів, стверджуючи, що їх збили.

Російські пропагандисти і Telegram-канали також написали про вибухи в районі сіл Валуєво, Акіньшино і Кривошеїно в Новій Москві.