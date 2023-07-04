Суспільство

“Так трапляється”: у ГУР прокоментували атаку безпілотників на Москву

4 Липня 2023 17:01
63
читать на русском →
розвідка, росія

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов прокоментував вибухи у Москві, які пролунали сьогодні зранку.

“Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється”, – сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Уранці 4 липня в Новій Москві та Московській області РФ прогриміли вибухи. Російська влада заявила про атаку п’яти дронів, стверджуючи, що їх збили.

Російські пропагандисти і Telegram-канали також написали про вибухи в районі сіл Валуєво, Акіньшино і Кривошеїно в Новій Москві.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Липня 2023 19:41
26

ЗСУ повідомляють про можливу провокацію окупантів на ЗАЕС найближчим часом
4 Липня 2023 19:00
30

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Генштаб
4 Липня 2023 17:35
27

РФ понад рік полює на HIMARS, проте досі не впіймала жодного, – Маляр
4 Липня 2023 17:09
93

Удар по Первомайському: окупанти били “Іскандером”
4 Липня 2023 16:40
67

У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
усі думки