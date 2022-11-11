Суспільство

Сили оборони звільнили майже всю Миколаївську область

11 Листопада 2022 20:19
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Деокупація

Українські військові звільнили з російської окупації всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.

Про це заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Станом на сьогодні російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої теж входить до складу Миколаївської області.

“Тепер офіційно: всю Миколаївську область (крім Кінбурна) звільнено”, – написав очільник ОВА у своєму Telegram-каналі.

Кім також зазначив, що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра в Миколаїв, однак спочатку його потрібно розмінувати.

“Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаїв”, – додав він.


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