Суспільство

Сили оборони знищили шість систем ППО росіян

13 Липня 2023 09:32
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів та 6 систем ППО росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4092 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7999 (+9) од,
  • артилерійських систем – 4425 (+23) од,
  • РСЗВ – 678 (+4) од,
  • засоби ППО – 421 (+6) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
  • крилаті ракети – 1271 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
  • спеціальна техніка – 652 (+5)

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