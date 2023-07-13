Сили оборони знищили шість систем ППО росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів та 6 систем ППО росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4092 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7999 (+9) од,
- артилерійських систем – 4425 (+23) од,
- РСЗВ – 678 (+4) од,
- засоби ППО – 421 (+6) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 310 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
- крилаті ракети – 1271 од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
- спеціальна техніка – 652 (+5)