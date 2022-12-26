Суспільство

Сили оборони за добу знищили 550 російських військових та 5 танків За даними на ранок понеділка, 26 грудня українські військові ліквідували за добу 550 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102 600 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника на 26.12 орієнтовно склали: особового складу – близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,

танків – 3016 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6017 (+7) од,

артилерійських систем – 1996 (+5) од,

РСЗВ – 418 (+0) од,

засобів ППО – 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),

крилатих ракет – 653 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од,

спеціальної техніки – 178 (+0). Поділитися:



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