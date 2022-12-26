Сили оборони за добу знищили 550 російських військових та 5 танків

За даними на ранок понеділка, 26 грудня українські військові ліквідували за добу 550 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102 600 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 26.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
- танків – 3016 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 6017 (+7) од,
- артилерійських систем – 1996 (+5) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засобів ППО – 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),
- крилатих ракет – 653 (+0),
- кораблів /катерів – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од,
- спеціальної техніки – 178 (+0).
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