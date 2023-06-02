Суспільство

Сили оборони за добу знищили 540 окупантів Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 2 червня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 12 ББМ та 27 артсистем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3819 (+15) од,

бойових броньованих машин – 7490 (+12) од,

артилерійських систем – 3501 (+27) од,

РСЗВ – 575 од,

засоби ППО – 335 (+2) од,

літаків – 313 од,

гелікоптерів – 298 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6),

крилаті ракети – 1117 (+10) од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (+28) од,

спеціальна техніка – 465 (+7) Поділитися:



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