Сили оборони за добу знищили 540 окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 2 червня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 12 ББМ та 27 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3819 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 7490 (+12) од,
- артилерійських систем – 3501 (+27) од,
- РСЗВ – 575 од,
- засоби ППО – 335 (+2) од,
- літаків – 313 од,
- гелікоптерів – 298 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6),
- крилаті ракети – 1117 (+10) од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (+28) од,
- спеціальна техніка – 465 (+7)
Поділитися: