Суспільство

Сили оборони відбили ворожі атаки в районі 11 населених пунктів на Донбасі, – Генштаб

30 Грудня 2022 07:12
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війна

Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку в Донецькій області, а в Луганській області намагаються покращити тактичне становище на Лиманському та Куп’янському напрямках. Минулої доби військові ЗСУ відбили атаки загарбників у районах 11 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У військовому командуванні поінформували, що російські загарбники за минулу добу завдали 85 ракетних і 35 авіаційних ударів, а також здійснили 63 обстріли з РСЗВ.

“Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається і надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати громадянське населення України”, – зазначається в повідомленні.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських інтервентів у районах н.п. Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області.

Ситуація на напрямках

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка – Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.
  • На Бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.
  • На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовано неподалік Кам’янки та Авдіївки.
  • На Новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них – Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки – Херсонської.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.


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