Суспільство

Сили оборони просунулися майже на 1,5 км в районі села Діброва

15 Грудня 2022 12:46
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війна

Українські захисники просунулися майже на 1,5 км в районі населеного пункту Діброва, що на Луганщині.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

“В ході ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 кілометра в районі населеного пункту Діброва”, – сказав Громов.

За словами Громова, ворог відчайдушно намагається наступати і захопити Донецьку область, зокрема Бахмут.

В районі Білогорівки росіяни намагаються здійснити прорив оборони на Верхнєкам’янське, для подальшого захоплення Білогорівки з півдня.

Крім того, 1-2 грудня до лікарень Луганська доставили майде 500 окупантів, в основному йдеться про “Вагнерівців”.

Загалом, станом на 4 грудня в окупаційних лікарнях перебувало понад 3600 окупантів з так званого спецконтингенту.


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