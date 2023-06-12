Суспільство

Сили оборони повідомили про звільнення Новодарівки у Запорізькій області

12 Червня 2023 12:07
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Деокупація

Оборонці України повідомили 12 червня про звільнення села Новодарівка Запорізької області − це сталося ще на початку червня.

Про це повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

“В рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка”, – йдеться у повідомлені.

Оборонці зазначили, що численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль тривали декілька діб, але успіху не мали.

“Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!”, − підсумували у бригаді.


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