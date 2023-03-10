Суспільство

Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут

10 Березня 2023 13:13
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війна, бахмут

Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі супутникові знімки Бахмута Донецької області, які, зокрема, демонструють руйнування мостів через річку Бахмутівка.

Супутникові знімки свідчать, що найбільше постраждала східна частина міста, про захоплення якої оголосили окупанти. 

На фото, зробленому 6 березня, видно, що зруйновано мости через річку Бахмутівка, яка ділить місто навпіл і, як пише NYT, може бути використана ЗСУ для стримування ворога.

Крім того, інший знімок за 6 березня свідчить, що за останні кілька тижнів були сильно пошкоджені район та міст на півдні Бахмута.

На знімках за 23 лютого також можна розгледіти масштабні пошкодження промислових підприємств, житлових будинків та мостів.


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