Суспільство

ССО показали ліквідацію окупантів під Бахмутом

10 Січня 2023 13:46
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війна

Сили спеціальних операцій показали унікальні кадри захоплення позицій росіян і знищення особового складу противника на околицях Бахмута. Відео бійці оприлюднили в мережі.

“Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати”, – йдеться в повідомленні.

Як розповідають військові, цей опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, втім був втрачений внаслідок атак військ РФ.

“Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій”, – зазначено в повідомленні.

Вказано, що в підсумку проведеної операції бійці ССО знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових.


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