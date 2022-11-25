Штраф за порушення мовного закону: Терехов прокоментував постанову омбудсмена

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував Суспільному постанову мовного омбудсмена, згідно з якою він має сплатити штраф у сумі 3400 грн.

Для цього він перейшов на російську, хоча виступав протягом ефіру в телемарафоні українською.

“Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні — це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами — я буду спілкуватися російською”, — заявив мер.

Він також не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови в Терехова є час до 4 грудня.